شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس محمد بن زايد يستضيف محاضرة بعنوان "التكنولوجيا الحيوية عنوان العصر الرقمى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استضاف مجلس الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بقصر البطين، مساء اليوم، محاضرة بعنوان "التكنولوجيا الحيوية عنوان العصر الرقمى المقبل".

وكان من أبرز الحضور بالمحاضرة الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم فى منطقة الظفرة وتحدث بها ألقاها الدكتور نيكولاس نيجروبونتى رئيس مختبر الوسائط بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا.

وتحدث نيجروبونتى عن الذكاء الاصطناعي والكيفية التي استقبل بها العالم هذا الطرح، بل وقوبل بالسخرية.