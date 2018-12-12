شكرا لقرائتكم خبر عن ولى العهد السعودى يبحث مع أمين عام الأمم المتحدة مستجدات الأوضاع فى اليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية ، هاتفياً ، اليوم الأربعاء، مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرس، مستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية، والجهود المبذولة بشأنها.

وأكد ولى العهد - خلال الاتصال وفقا لوكالة الأنباء السعودية - دعم المملكة لجهود الأمم المتحدة للوصول إلى حل سياسى للأزمة اليمنية، وتطلعها إلى تحقيق نتائج إيجابية فى المشاورات المنعقدة حالياً فى مملكة السويد.