الكويت تعلن استعدادها لاستضافة التوقيع على اتفاق سلام لليمن

الكويت / محمد عبد الغفار / الخليج 365

أعلن وزير الخارجية الكويتي صباح خالد الحمد الصباح، الأربعاء، استعداد بلاده لاستضافة مراسم التوقيع على اتفاق ينهي الحرب في اليمن في حال التوصل إلى تسوية.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مع نظيرته النمساوية كارين كنايس، التي تقوم بزيارة للكويت حاليا.

وقال الصباح، إن بلاده "على أتم الاستعداد للوقوف مع أشقائنا في اليمن، في أي وقت يرون أنه مناسب للانتهاء من الحرب، والوصول إلى سلم، والتوقيع على الاتفاق، الذي نأمل أن يكون في الكويت".

وتابع: "الكويت استضافت المشاورات اليمنية لمدة 100 يوم، وكنا نأمل أن نستفيد من طول هذه المدة للتوقيع على ما تم التوصل إليه من حل شامل، ونعتقد أنه ليس هناك بديل عن الحل السياسي لإنهاء الأزمة اليمنية".

واستضافت الكويت في 2016، جولة طويلة من المباحثات اليمنية، لكنها لم تنته إلى حل ينهي الصراع.

من جهتها، أكدت وزيرة الخارجية النمساوية، أن "لا بديل عن الحوار لحل الأزمة اليمنية بالطرق السلمية".

لليوم السابع على التوالي، تبحث جولة مشاورات يمنية بالسويد، ستة ملفات، هي القتال في الحديدة، وإطلاق الأسرى، وحصار تعز، والبنك المركزي، ومطار صنعاء، والمساعدات الإنسانية.

وحقق ملف الأسرى تقدما، الثلاثاء، إذ تبادل الطرفان قوائم تضم أسماء نحو 15 ألف أسير للإفراج عنهم تحت إشراف اللجنة الدولية للصليب الأحمر. والجولة هي الخامسة من نوعها بين الفرقاء اليمنيين، إذ عقدت الأولى والثانية في سويسرا (2015)، والثالثة في الكويت (2016)، فيما استضافت جنيف جولة رابعة فاشلة.

ويسعى المجتمع الدولي لوضع نهاية للحرب المستمرة منذ قرابة أربع سنوات وأودت بحياة عشرات الآلاف ودفعت بالملايين إلى شفير المجاعة.