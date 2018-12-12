غوتيرتش يبحث مع بن سلمان تطورات مشاورات السلام اليمنية

الرياض / الخليج 365
بحث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مع ولي عهد السعودية محمد بن سلمان، الأربعاء، تطورات مشاورات السلام اليمنية الجارية في العاصمة السويدية ستوكهولم.
جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه غوتيريش مع بن سلمان، بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).
وبحث الجانبان، بحسب المصدر، مستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية، والجهود المبذولة لإنهاء الأزمة.
وأكد بن سلمان، دعم بلاده الجهود الأممية في هذا الإطار، وتطلعها إلى نتائج إيجابية في مشاورات السويد.
والخميس الماضي، انطلقت جولة مشاورات بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي، برعاية الأمم المتحدة.
ومنذ نحو 4 أعوام، تشهد البلاد حربًا بين القوات الحكومية، مدعومة من التحالف العربي بقيادة السعودية من جهة، وبين مسلحي جماعة الحوثي، المتهمين بتلقي دعم إيراني، من جهة أخرى.
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