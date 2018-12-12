لهذه الأسباب.. توقعات باستمرار ارتفاع #أسعار_النفط

صحيفة الخليج الالكترونية

يستمر التذبذب في أسعار النفط العالمية، مع القليل من الاتجاه الصاعد، وسط إعلان منظمة أوبك وحلفائها عن نيتها خفض مستويات الإنتاج في أعقاب انخفاض أسعار النفط بأكثر من 30٪ من أعلى مستوى لها -منذ أربع سنوات تقريبًا- في أوائل أكتوبر الماضي.

وحصلت أسعار النفط على بعض الدعم من تقرير صناعي أظهر انخفاض مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة، وانخفاض الصادرات الليبية، وسط أنباء قوية حول تنفيذ الاتفاق الذي تقوده أوبك لتخفيض الإنتاج.

وقالت منظمة “أوبك”، اليوم الأربعاء، إن إجمالي إنتاجها من النفط الخام انخفض قليلًا في نوفمبر الماضي، وفي غضون ذلك؛ يبدو أن بيانات الإمداد المحلي في الولايات المتحدة سجلت هبوطًا، وفقًا لتقارير أولية.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت القياس الأوروبي بـ0.72 دولار إلى 60.92 دولار بحلول الساعة 14.39 بتوقيت جرينتش، في حين ارتفعت العقود لخام غرب تكساس الأمريكي بمقدار 0.69 دولار إلى 52.34 دولار.

وفي تقريرها الشهري عن سوق النفط، سجلت “أوبك” انخفاضًا قدره 11 ألف برميل يوميًا في إنتاج النفط الخام -خلال نوفمبر- ليصل إلى 32.97 مليون برميل في اليوم.

وقال معهد البترول الأمريكي، أمس الثلاثاء، إن مخزونات الخام الأمريكية انخفضت بمقدار 10.2 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 6 ديسمبر الجاري، وهذا ما توقعه المحللون.

ودعم النفط هذا الأسبوع، فقدان المعروض في ليبيا، حيث أعلنت مؤسسة النفط الليبية عن فرض قوة قاهرة على الصادرات من أكبر حقل نفطي في البلاد، الأحد الماضي، في أعقاب هجوم قامت به مجموعة الميليشيات خلال عطلة نهاية الأسبوع.

ويأتي التخفيض الليبي في أعقاب قرار منظمة (أوبك)، الأسبوع الماضي، وبعض المنتجين من خارج أوبك بما في ذلك روسيا، بخفض المعروض من النفط بمقدار 1.2 مليون برميل يوميًا، لمدة ستة أشهر اعتبارًا من الأول من يناير المُقبل.

وقال محللون في شركة جيه.بي.سي إنرجي، إن اتفاق أوبك سيسمح بمزيد من الاتجاه الصعودي للأسعار حتى نهاية العام الجاري 2018.

وبينما دعمت تخفيضات العرض هذه الأسعار، تحد التوقعات الاقتصادية الضعيفة وارتفاع الإنتاج في أماكن أخرى من المكاسب الممكنة لأسعار النفط.

وقالت وحدة الإيكونوميست انتلجنس في أحدث توقعاتها: “من المتوقع أن يتباطأ الاقتصاد العالمي في 2019-2020، حيث تبدأ أسعار الفائدة والتضخم في الارتفاع بما يحد من الاستهلاك في الاقتصادات المتقدمة الرئيسة.”

كذلك تقويض تخفيضات الإمدادات التي تقودها منظمة “أوبك” يُقابلها إنتاج مرتفع في الولايات المتحدة، حيث ساعدت ثورة النفط الصخري بالولايات المتحدة على إنتاج كمية قياسية من النفط .