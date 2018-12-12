شكرا لقرائتكم خبر عن «الجهني» يتوقع خريطة الأمطار في المملكة غداً الخميس والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: كشف خبير الطقس والمناخ، زياد الجهني، عن توقعاته لخريطة أمطار غد الخميس على مختلف مناطق المملكة. وقال الجهني عبر “تويتر”: “بمشيئة الله تتجه الأمطار يوم غد الخميس إلى المنطقة الجنوبية الغربية، وما بين جازان والطائف، مروراً بعسير والباحة، والغزارة متوقعة باتجاه جازان خاصة خلال ساعات النهار“.

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