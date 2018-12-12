شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من الأمين العام للأمم المتحدة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - واس:
تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً اليوم الأربعاء، من معالي الأمين العام للأمم المتحدة السيد انطونيو غوتيرس.
وجرى خلال الاتصال، بحث مستجدات الأوضاع في الساحة اليمنية، والجهود المبذولة بشأنها.
وأكد سمو ولي العهد خلال الاتصال، دعم المملكة لجهود الأمم المتحدة للوصول إلى حل سياسي للأزمة اليمنية، وتطلعها إلى تحقيق نتائج إيجابية في المشاورات المنعقدة حالياً في مملكة السويد.
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