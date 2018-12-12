رحمة خالد.. أول مذيعة مصرية من أصحاب الهمم

شهدت نهاية عام 2018، خطوة إيجابية من جانب الإعلام المصري ممثلاً في قناة (DMC) لصالح أصحاب الهمم، حيث تعاقدت إدارة القناة مع الشابة رحمة خالد، المصرية المصابة بمتلازمة داون، كمذيعة في البرنامج الصباحي الذي تقدمه القناة، على أن تظهر أمام الجمهور لتمارس مهام عملها الجديد صباح الثلاثاء من كل أسبوع.

وحصدت "خالد" من قبل العديد من الميداليات في السباحة وكرة السلة والتنس، حيث حصلت على المركز الأول في بطولة السباحة للأولمبياد البارالمبية لسنة 2010 و2011 وبطولة الجمهورية عام 2010، حيث لم تمنعها متلازمة داون من تحقيق أحلامها.

وقدمت كذلك فقرة شهرية في البرنامج الإذاعي "أطفال اليوم" على راديو "صوت العرب"، كما قدمت فقرة في برنامج "يوم جديد"، ضمن إحياء "اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة" (أصحاب الهمم)، الموافق للثالث من ديسمبر/كانون الأول من كل عام.

وشغلت رحمة الحاصلة على بكالوريوس سياحة وفنادق قسم دراسات سياحية من معهد الألسن، منصب المتحدث الرسمي باسم أصحاب الهمم عن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لمدة ثلاث سنوات.

وتلقت المذيعة الشابة دورات متخصصة في العمل الإعلامي لتحقق حلمها بالعمل في هذا المجال، وبدأت التدريب بقناة DMC في يناير/كانون الثاني الماضي، وأعدتها القناة لإجراء مجموعة من الحوارات مع المشاهير.

جدير بالذكر أن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي كان قد أعلن 2018 عام أصحاب الهمم في مؤتمر الشباب الثالث بمدينة الإسماعيلية، أبريل/نيسان الماضي، وأولى السيسي اهتماماً خاصاً بهذه الفئة، وشغلت حيزاً ثابتاً في معظم خطاباته لهذا العام.