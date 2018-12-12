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دبي - بواسطة محمد فارس © شاهد كيف تغيرت ملامح سوزان مبارك؟ (صورة) شاهد كيف تغيرت ملامح سوزان مبارك؟ (صورة)
كتب- محمد عبدالناصر:
كتب- محمد عبدالناصر:
تداول عدد من نشطاء موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صورة لسوزان مبارك، زوجة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.
وتظهر سوزان في الصورة، في أحد الكافيهات، بجوار فتاة، وشارك العديد من رواد "فيسبوك"، الصورة.
ويعد هذا الظهور الأول لزوجة الرئيس الأسبق، في الأماكن العامة، بعد أن كان ظهورها بجوار زوجها في المنزل.
ولم يتسنَّ لمصراوي، التأكد من صحة الصورة. © متوفر بواسطة مصراوي سوزان مبارك
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