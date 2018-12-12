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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت قوات خاصة إسرائيلية النار على سائق فى مركبته بقرية سردا شمال رام الله فى مركبته، واعتقلته بعد إصابته.

وأفاد شهود عيان بأن قوة الاحتلال أطلقت النار على السائق خلال تواجده فى قرية سردا فأصابت المركبة وتهشم زجاجها، وجرى اختطاف سائقها إلى جهة مجهولة دون معرفة مصيره.

وأضافوا أن قوات الاحتلال اقتحمت على الفور القرية بالدوريات العسكرية وداهمت المكان وصادرت المركبة.

فيما أشارت مصادر عبرية إلى أن مستعربين من وحدة "يمام" هم من نفذوا عملية إطلاق النار.

كما اعتقلت قوات الاحتلال علاء الطريفى صاحب ومدير مكتب "تاكسي" الرافدين فى رام الله، لدى توجهه للاستفسار عن صحة الشاب البرغوثي.

يذكر أن وحدة يمام هى وحدة شبه عسكرية عالية التدريب فى شرطة الحدود الإسرائيلية، وهى واحدة من أربع وحدات خاصة فى شرطة الحدود إلى جانب وحدة الياماس و وحدة اليماغ ووحدة الماتيلان، ويقدر عدد قوات اليمام ب 200 فرد.

وتعرف وحدة اليمام أيضا بـ "الوحدة القتالية لمكافحة الإرهاب"، وهى وحدة خاصة تابعة للشرطة المتخصصة فى مواجهة المقاومة، كما استخدمت لتوفير خدمات الحراسة لشخصيات مسؤولة إلى جانب القيام بعمليات لمكافحة المقاومة الفلسطينية فى الضفة الغربية وقطاع غزة.

مستعربون يطلقون النار على سائق فلسطينى ويعتقلونه بعد إصابته برام الله

أطلقت قوات خاصة إسرائيلية النار على سائق فى مركبته بقرية سردا شمال رام الله فى مركبته، واعتقلته بعد إصابته.

وأفاد شهود عيان بأن قوة الاحتلال أطلقت النار على السائق خلال تواجده فى قرية سردا فأصابت المركبة وتهشم زجاجها، وجرى اختطاف سائقها إلى جهة مجهولة دون معرفة مصيره.

وأضافوا أن قوات الاحتلال اقتحمت على الفور القرية بالدوريات العسكرية وداهمت المكان وصادرت المركبة.

فيما أشارت مصادر عبرية إلى أن مستعربين من وحدة "يمام" هم من نفذوا عملية إطلاق النار.

كما اعتقلت قوات الاحتلال علاء الطريفى صاحب ومدير مكتب "تاكسي" الرافدين فى رام الله، لدى توجهه للاستفسار عن صحة الشاب البرغوثي.

يذكر أن وحدة يمام هى وحدة شبه عسكرية عالية التدريب فى شرطة الحدود الإسرائيلية، وهى واحدة من أربع وحدات خاصة فى شرطة الحدود إلى جانب وحدة الياماس و وحدة اليماغ ووحدة الماتيلان، ويقدر عدد قوات اليمام ب 200 فرد.

وتعرف وحدة اليمام أيضا بـ "الوحدة القتالية لمكافحة الإرهاب"، وهى وحدة خاصة تابعة للشرطة المتخصصة فى مواجهة المقاومة، كما استخدمت لتوفير خدمات الحراسة لشخصيات مسؤولة إلى جانب القيام بعمليات لمكافحة المقاومة الفلسطينية فى الضفة الغربية وقطاع غزة.