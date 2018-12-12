قرار بضبط دقيق المخابز وتوزيع الخبز بالجزيرة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أصدر دكتور منجد عباس محمد وزير المالية والاقتصاد والقوى العاملة بولاية الجزيرة اليوم قرارا وزاريا بضبط توزيع دقيف المخابز وبيع الخبز.

ونص القرار على توزيع الدقيق للأفران العاملة فقط، على أن يتم بيع الخبز بشباك المخابز ومنع القرار بيع الخبز خارج المخابز.

كما نص القرار على وضع ضوابط في المخابز بالمحليات تحت رقابة المعتمدين لمنع تسرب الدقيق خارج المخابز على أن يتم الإشراف علي مخابز الأحياء عبر اللجان الشعبية واستلام فارق الجوالات ومعرفة حصة المخبز اليومية، وأن على معتمدي المحليات وضع ضوابط أخرى لضمان انسياب الخبز للمواطنين.

وبحسب القرار فإن كل من يخالف الضوابط المذكورة يكون عرضة للمساءلة القانونية وأي مخبز لا يلتزم بالضوابط يتم إغلاقه وسحب رخصته التجارية

وعلى السادة معتمدي المحليات وإدارة التجارة واتحاد المخابز وجهاز الأمن الاقتصادي وضع الضوابط أعلاه موضع التنفيذ.

سونا.