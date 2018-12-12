إضراب عام لمعلمي الأساس والثانوي بالنيل الأبيض

شهاب محمد - الخرطوم - صورة ارشيفية

الخليج 365:

قرر معلمو ومعلمات ولاية النيل الأبيض الدخول في اعتصام يبدأ اليوم ويستمر حتى غد الخميس بجميع مدارس الأساس والثانوي بمحليات ربك، كوستي، الدويم، تندلتي، القطينة وقلي، احتجاجاً على عدم صرف الاستحقاقات المتراكمة لأكثر من عامين.

وأشار المعلمون خلال حديثهم لـ(الصيحة) أمس، إلى أنهم خاطبوا الجهات المسؤولة أكثر من مرة وأعطوها المهلة الكافية لصرف هذه الاستحقاقات ولكن لم يتم صرفها.

وأكد المعلمون أنهم سيتخذون خطوات تصعيدية تتمثل في رفع مذكرة لوزير المالية بالمتأخرات، مبينين أنهم قاموا برفع مذكرة للجهات المعنية بربك.

وهدد المعلمون إذا لم تتم الاستجابة للمطالب سوف يتواصل الاعتصام بالمدارس إلى أجل غير مسمى ابتداءً من يوم الأحد الموافق 23 /12 2018م مشيرين إلى أنهم لن يرضوا بأنصاف الحلول وأساليب التخدير.

الخرطوم: إنتصار فضل الله

صحيفة الصيحة