- 1/2
- 2/2
الخليج 365:
قرر معلمو ومعلمات ولاية النيل الأبيض الدخول في اعتصام يبدأ اليوم ويستمر حتى غد الخميس بجميع مدارس الأساس والثانوي بمحليات ربك، كوستي، الدويم، تندلتي، القطينة وقلي، احتجاجاً على عدم صرف الاستحقاقات المتراكمة لأكثر من عامين.
وأشار المعلمون خلال حديثهم لـ(الصيحة) أمس، إلى أنهم خاطبوا الجهات المسؤولة أكثر من مرة وأعطوها المهلة الكافية لصرف هذه الاستحقاقات ولكن لم يتم صرفها.
وأكد المعلمون أنهم سيتخذون خطوات تصعيدية تتمثل في رفع مذكرة لوزير المالية بالمتأخرات، مبينين أنهم قاموا برفع مذكرة للجهات المعنية بربك.
وهدد المعلمون إذا لم تتم الاستجابة للمطالب سوف يتواصل الاعتصام بالمدارس إلى أجل غير مسمى ابتداءً من يوم الأحد الموافق 23 /12 2018م مشيرين إلى أنهم لن يرضوا بأنصاف الحلول وأساليب التخدير.
الخرطوم: إنتصار فضل الله
صحيفة الصيحة
شكرا لقرائتكم خبر عن إضراب عام لمعلمي الأساس والثانوي بالنيل الأبيض على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة السودان اليوم وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي السودان اليوم ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .