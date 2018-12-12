100 جندي صيني لحفظ السلام إلى دارفور

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

غادرت مجموعة تضم مائة فرد من قوات حفظ السلام الصينية مطار بكين الدولي، في طريقها إلى دارفور، للمشاركة في مهمة لحفظ السلام لمدة عام. وستضطلع المجموعة بمهام الحفاظ على الإمدادات، والمشاريع الهندسية، وإصلاح الطرق والمطارات.

وقالت وزارة الدفاع الوطني الصينية، الثلاثاء، إن هذه هي أول مجموعة من فريق قوات حفظ السلام الذي يضم 225 عضواً، والذي يمثل الدفعة الـ15 التي أرسلتها الصين إلى منطقة دارفور، حيث من المقرر أن تغادر المجموعة الثانية الثلاثاء القادم.

وسبق وأن أرسلت الصين فريقاً هندسياً يضم 109 أفراد من قوات حفظ السلام إلى إقليم دارفور، للمشاركة ضمن بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام لمدة عام واحد.

وبحسب ما أوردته نقلاً عن وكالة أنباء “شينخوا” الصينية، إن هذا الفريق جزء من فريق أكبر يضم 225 فرداً من قوات حفظ السلام مقرر إرساله إلى دارفور.

وسيكلف الفريق الصيني بعدد من المهام، من بينها بناء مطارات مؤقتة وطرق وجسور ومهام دفاعية.

وتسهم الصين حالياً بأكثر من ألفي فرد من قوات حفظ السلام ضمن بعثة الأمم المتحدة التي تخدم في تسع مناطق، من بينها جنوب السودان وإقليم دارفور ومالي وليبيريا.

الشروق