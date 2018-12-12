حامد ممتاز: أي بقعة في السودان توجد بها تكوينات المؤتمر الوطني

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

نفى المؤتمر الوطني أنه يُعاني من أي جفاف لعضوية الحزب في أي منطقة من مناطق السودان، وقال أي بقعة في السودان توجد بها تكوينات المؤتمر الوطني وستشهد مؤتمرات بناء تنظيمي للحزب.

ووقف رئيس قطاع الاتصال التنظيمي بالحزب، حامد ممتاز، الأربعاء، على ترتيبات انطلاق مؤتمرات البناء التي تنطلق السبت المقبل في المحليات كافة، بمشاركة 7971 عضواً وتستمر حتى انعقاد المؤتمر العام للمؤتمر الوطني في أبريل 2019.

وأشار أمين أمانة شوؤن العضوية بالوطني، معاوية المنا، إلى مشاركة أمناء الأمانات ورؤساء القطاعات ومشرفي الولايات في الاجتماع، وأوضح أنه ناقش ترتيبات البناء في الولايات والمحليات كافة وشُعب الأساس، وتم الاطمئنان على جاهزية العضوية لعمليات البناء.

وأضاف “تم نشر كشوفات العضوية للمشاركة في مؤتمرات البناء برعاية من المركز العام ومشاركة أعضاء من المكتب القيادي والشورى والمجلس الوطني”.

وأفاد المنا بأن مؤتمرات شُعب الأساس ستنعقد خلال هذه الفترة، والتي ستخاطب القضايا الاقتصادية والسياسية الماثلة بإشراف من أمانة العضوية وأمانة المعلومات، وأن وفوداً كبيرة ستنتظم كل الولايات.

وأكد أنه سيتم من خلال هذه المؤتمرات تصعيد العضوية من شُعب الأساس حسب التنظيم المكون للمؤتمرات، لافتاً لمشاركة وفود في هذه المؤتمرات تستصحب معها لوائح البناء التنظيمي والقوانين والتكوين والنظام الأساسي للمؤتمر الوطني.

شبكة الشروق