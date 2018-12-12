الأمين العام للأمم المتحدة يشارك في محادثات اليمن لتشجيع الحوار اليمني

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

يصل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى السويد الأربعاء من أجل إعطاء دفع لوفدي الحكومة والحوثيين لمواصلة المحادثات الجارية بينهما برعاية الأمم المتحدة في محاولة لإنهاء النزاع في اليمن الذي دفع بملايين الأشخاص إلى حافة المجاعة.

وقالت الأمم المتحدة في بيان نشر في نيويورك الثلاثاء إن غوتيريش “سيجري محادثات مع الوفدين”، “وسيلقي كلمة في جلسة ختام هذه الجولة من المفاوضات”.

وبدأت المفاوضات في السادس من كانون الأول/ ديسمبر في قرية ريمبو، ويفترض أن تختتم الخميس. وقال مسؤول في الأمم المتحدة مساء الثلاثاء طالبا عدم كشف هويته “نأمل أن تشكل هذه المشاورات منعطفا” من أجل تسوية مقبلة للنزاع اليمني.

وصرح دبلوماسي طالبا عدم كشف هويته أن زيارة الأمين العام تهدف إلى “التشجيع على مواصلة المفاوضات” التي يمكن أن تستأنف في كانون الثاني/ يناير في مكان سيتم تحديده، وقد يكون في الشرق الأوسط.

وبدأ الوفدان الأسبوع الماضي محادثات في بلدة ريمبو السويدية في مسعى لوضع أطر تمهّد الطريق لإنهاء النزاع المستمر منذ 2014 وأسفر عن مقتل نحو عشرة آلاف شخص.

ومحادثات السويد هي أول لقاء بين طرفي النزاع اليمني منذ أكثر من عامين، إذ انهارت آخر جولة من المفاوضات في 2016 بعد أكثر من ثلاثة أشهر من انطلاقها.

وبذل مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن البريطاني مارتن غريفيث جهودا حثيثة لانتزاع موافقة الطرفين على إجراء هذه المحادثات.

وأعلنت الحكومة والحوثيون الثلاثاء أنهم أعدوا لوائح بأسماء أسرى تمهيدا لبدء تطبيق اتفاق لتبادل السجناء هو الأكبر بين الطرفين منذ اندلاع الحرب، وساهم التوصل إليه في تمهيد الطريق أمام بدء المحادثات.

وكالات