شهاب محمد - الخرطوم - معاناة الشيخ سلمان العودة في سجون آل سعود و455 يوما في الحبس الانفرادي

الخليج 365:

كد الدكتور عبدالله العودة نجل الداعية السعودي المعتقل سلمان العودة، أن والده لا زال يعاني الحبس الانفرادي منذ اعتقاله قبل 15 شهرا.

نجل الداعية السعودي العودة قال في مداخلة له عبر “الفيديو كونفرانس” في مؤتمر المهجر الثاني، إن أغلب الجلسات لمعتقلي الرأي تأجلت كلها في وقت واحد وهذا يعطي إشارة هامة إلى أن الشخصية التي تديرالمشهد هي التي تضغط على القضاء وكافة المؤسسات.

وتابع أن الوضع في السجن بائس وسيء من طريقة التعامل والتقييد إلى الحبس الانفرادي الذي أكد أن والده لا زال يعاني منه منذ اعتقاله قبل 15 شهرا.

وذكر حساب “معتقلي الرأي” على تويتر، بأن الإهمال الصحي ضد الشيخ سلمان العودة خلال الشهور الأولى من اعتقاله في العزل الانفرادي تسبب له بوعكة صحية شديدة أدت إلى نقله إلى المستشفى.

للتذكير فإن الإهمال الصحي ضد الشيخ #سلمان_العودة خلال الشهور الأولى من اعتقاله في العزل الانفرادي تسبب له بوعكة صحية شديدة أدت إلى نقله إلى ال

وطالب الحساب المعني بشؤون المعتقلين وحقوق الإنسان في المملكة، بتوضيح موقف الشيخ العودة والكشف عن حالته الصحية وسرعة الإفراج عنه.

وقبل يومين قال حساب “معتقلي الرأي” أيضا، إن المحكمة الجزائية المتخصصة أجلت محاكمة الشيخ سلمان العودة.

وأوضح الحساب أن المحكمة أجلت الجلسة، التي كانت مقررة الاثنين، إلى الثالث من فبراير من العام المقبل 2019.

وعلق الحساب: “وهو ما يعني تمديد اعتقاله، والمماطلة في الإفراج عنه، من دون مسببات قانونية!!!”.

وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة وجهت 37 تهمة إلى الشيخ العودة، جميعها متعلقة بالإرهاب، فيما طالبت النيابة العامة بإعدامه تعزيرا.

واعتقل الشيخ العودة مطلع سبتمبر من العام الماضي، في حملة اعتقالات كبيرة طالت دعاة وكتّابا ونشطاء.

وطن سرب