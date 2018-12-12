هيئة دفاع عاصم عمر تعترض على مذكرة الاتهام بسماع شاهد أخير

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: تقدمت هيئة الدفاع عن الطالب عاصم عمر عضو المؤتمر السوداني المعارض المتهم بقتل شرطي حرقاً بالملتوف خلال احتجاجات طلاب جامعة الخرطوم على بيع أراضيها، تقدمت بمذكرة اعترضت فيها على طلب هيئة الاتهام الذي قدمته في جلسة سابقة ويختص بسماع شاهد أخير يتبع لأفراد الشرطة.

واعترضت هيئة الدفاع أمام قاضي محكمة الجنايات الخرطوم شمال عاطف عبد الله أمس (الثلاثاء) على أن لا تكون شهادة الشاهد جوهرية، موضحة أن قرار المحكمة العليا استند على سماع الشهود وردودهم في ملف القضية.

وحددت المحكمة جلسة لاحقة لتعقيب هيئة الاتهام على اعتراض هيئة الدفاع.

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