بعد هجوم ستراسبورغ... أمير قطر يدين ويدعم ماكرون

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ووفقا لقناة "قنا" القطرية الرسمية فإن أمير قطر أرسل برقية إلى ماكرون أعرب فيها عن تعازيه لأقارب الضحايا وأعرب عن موقف مشترك مع فرنسا في محاربة الإرهاب والعنف، رغم أسبابه ودوافعه.

بدورها، أعلنت وزارة الشؤون الخارجية القطرية عن "التضامن الكامل مع الحكومة الفرنسية ودعم الإجراءات المتخذة لتحقيق الأمن في البلاد".

هذا وقتل أربعة أشخاص وأصيب 10 آخرون بجروح، بينهم ستة بحالة حرجة، برصاص مسلّح مدرج على قوائم "الأشخاص الخطرين على أمن الدولة" في إطلاق نار يوم أمس الثلاثاء، في سوق الميلاد في ستراسبورغ شمال شرقي فرنسا، ولاذ المنفذ بالفرار، في هجوم أكّدت السلطات دافعه "الإرهابي".