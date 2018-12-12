- 1/2
- 2/2
© REUTERS / Christian Hartmann
بدورها، أعلنت وزارة الشؤون الخارجية القطرية عن "التضامن الكامل مع الحكومة الفرنسية ودعم الإجراءات المتخذة لتحقيق الأمن في البلاد".
هذا وقتل أربعة أشخاص وأصيب 10 آخرون بجروح، بينهم ستة بحالة حرجة، برصاص مسلّح مدرج على قوائم "الأشخاص الخطرين على أمن الدولة" في إطلاق نار يوم أمس الثلاثاء، في سوق الميلاد في ستراسبورغ شمال شرقي فرنسا، ولاذ المنفذ بالفرار، في هجوم أكّدت السلطات دافعه "الإرهابي".
شكرا لقرائتكم خبر عن بعد هجوم ستراسبورغ... أمير قطر يدين ويدعم ماكرون على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة SputnikNews وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي SputnikNews ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .