- 1/2
- 2/2
بنغازي — سبوتنيك. وقال المصدر، لوكالتنا اليوم الأربعاء، إن "رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح سوف يغادر فجر اليوم ليبيا متجهاً إلى العاصمة الروسية موسكو برفقة وفد ليبي رفيع المستوى".
© AP Photo / Dario Lopez-Mills
وجاء في المرسوم المنشور على موقع بوابة المعلومات القانونية: "إعفاء مولوتكوف إيفان نيكولايفيتش، من مهام السفير فوق العادة والمفوض لروسيا الاتحادية في ليبيا".
والجدير بالذكر أنه منذ الإطاحة بالعقيد معمر القذافي، ومقتله عام 2011 خلال الصراع المسلح، تسود البلاد سلطة مزدوجة — شرقي البلاد في مدينة طبرق يجتمع البرلمان المنتخب من الشعب، وفي الغرب حيث العاصمة طرابلس تعمل حكومة الوفاق الوطني.
شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان الليبي يتوجه إلى موسكو في زيارة رسمية غدا على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة SputnikNews وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي SputnikNews ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .