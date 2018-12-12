- 1/2
- 2/2
دمشق — سبوتنيك. جاء في بيان للأمم المتحدة اليوم الأربعاء "لا تزال الاحتياجات في سوريا مرتفعة بوجود 13 مليونا من السكان بحاجة للمساعدات الإنسانية، من ضمنهم أكثر من 6 ملايين من النازحين داخلياً".
© Sputnik . Hani Mohammed
ورحبت الأمم المتحدة في بيانها "ببدء عملية نقل واسعة النطاق للمساعدات الإنسانية من الأمم المتحدة في الأردن إلى الأمم المتحدة في سوريا والتي من المتوقع أن توفر دعماً ضرورياً لمئات الآلاف من السكان المحتاجين للمساعدة".
وتضمن البيان تصريحات للمنسق المقيم للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية سجاد مسعود مالك حيث قال "أود أن أنوه بالدور الهام لكل من الحكومة السورية والحكومة الأردنية في توفير الموافقات الضرورية والدعم اللازم لتسهيل إيصال المساعدات، بما في ذلك الجهود التي بذلت لتجاوز التحديات المرافقة لعملية نقل واسعة النطاق للمساعدات كهذه العملية".
وأضاف "ستقدم هذه الشحنة الاستثنائية من المساعدات دعماً ضرورياً لعائلات بأمس الحاجة للمساعدة في سوريا".
كما ذكر البيان أنه "ستعبر 369 شاحنة من الأردن إلى سوريا فور استكمال إجراءات التخليص الجمركي اللازمة. تتكون المساعدات في معظمها من مساعدات غذائية إضافةً إلى مساعدات للمأوى، ومساعدات زراعية وصحية، ومساعدات في مجال المياه والإصحاح والنظافة، بما يكفي لما يزيد عن 650 ألفاً من السكان المحتاجين في سوريا".
شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تعلن عن رقم رهيب من السوريين بحاجة لمساعدات إنسانية على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة SputnikNews وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي SputnikNews ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .