- 1/2
- 2/2
وأضاف المغلس في اتصال مع "سبوتنيك" اليوم الأربعاء: "للأسف ملف تعز الجريحة والمظلومة هو الملف المتعثر بشكل رئيسي رغم أنه أبسط ملف من الناحية العملية".
© REUTERS / TT NEWS AGENCY
وتابع عضو وفد صنعاء: "التباكي على تعز أصبح مفضوحا وأصبح "المرتزقة" يستفيدون من معاناة أبناء المحافظة، ويراد لهذه المحافظة أن تبقى عنوانا للابتزاز السياسي والإنساني والتجارة بمعاناة الناس".
وأشار المغلس: "رغم رفضهم المستمر لكل المبادرات من قبل حكومة الانقاذ فتح معبر صالة العام الماضي وفتح معبر الحوباني، الذي أعلنه محافظ المحافظة قبل شهر، ويصرون الآن على عدم النظر في هذا الملف بشكل جاد وبحث التهدئة العسكرية والإنسانية".
ولفت المغلس، إلى أن المجتمع الدولي لم يضغط على وفد الرياض بشأن تعز كما ضغط في بقية الملفات.
وتعد هذه المحادثات فرصة للتوصل إلى صيغة ما لإنهاء الحرب المتواصلة في اليمن منذ عام 2014، التي أسفرت عن مقتل وإصابة عشرات الآلاف من اليمنيين، العسكريين والمدنيين منهم، فضلا عن نزوح السكان، وتدمير البنية التحتية، وانتشار الأوبئة والمجاعة.
شكرا لقرائتكم خبر عن عضو وفد صنعاء يكشف الملف المتعثر في مشاورات السويد على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة SputnikNews وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي SputnikNews ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .