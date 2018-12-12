عضو وفد صنعاء يكشف الملف المتعثر في مشاورات السويد

وأضاف المغلس في اتصال مع "سبوتنيك" اليوم الأربعاء: "للأسف ملف تعز الجريحة والمظلومة هو الملف المتعثر بشكل رئيسي رغم أنه أبسط ملف من الناحية العملية".

© REUTERS / TT NEWS AGENCY

واستطرد: "لم نفهم أبدا موقف وفد الرياض الرافض لأية تهدئة في المحافظة رغم أنهم وافقوا على تهدئة في الحديدة مماثلة وكان يجب، على الأقل، أن يقوموا بالقياس على وضع الحديدة".

وتابع عضو وفد صنعاء: "التباكي على تعز أصبح مفضوحا وأصبح "المرتزقة" يستفيدون من معاناة أبناء المحافظة، ويراد لهذه المحافظة أن تبقى عنوانا للابتزاز السياسي والإنساني والتجارة بمعاناة الناس".

وأشار المغلس: "رغم رفضهم المستمر لكل المبادرات من قبل حكومة الانقاذ فتح معبر صالة العام الماضي وفتح معبر الحوباني، الذي أعلنه محافظ المحافظة قبل شهر، ويصرون الآن على عدم النظر في هذا الملف بشكل جاد وبحث التهدئة العسكرية والإنسانية".

ولفت المغلس، إلى أن المجتمع الدولي لم يضغط على وفد الرياض بشأن تعز كما ضغط في بقية الملفات.

وتعد هذه المحادثات فرصة للتوصل إلى صيغة ما لإنهاء الحرب المتواصلة في اليمن منذ عام 2014، التي أسفرت عن مقتل وإصابة عشرات الآلاف من اليمنيين، العسكريين والمدنيين منهم، فضلا عن نزوح السكان، وتدمير البنية التحتية، وانتشار الأوبئة والمجاعة.