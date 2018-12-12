إيطاليا تتخذ خطوة جديدة بشأن ليبيا

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وسبق أن عمل جوزيبي بوتشيو غريمالدي، سفيرًا لإيطاليا لدى ليبيا خلال الفترة من سبتمبر/ أيلول 2011 إلى فبراير/ شباط 2015، حيث أغلقت روما سفارتها في العاصمة الليبية، طرابلس، في تلك الفترة لأسباب أمنية؛ بحسب صحيفة "الوسط".
© Sputnik . Alexander Astafyev
وعزت الحكومة الإيطالية بقاء السفير جوزيبي بيروني، في روما، منذ شهر أغسطس/ آب الماضي، لدواعٍ أمنية، إثر احتجاجات ليبية على تصريحاته لفضائية محلية هناك، حول التوقيت المناسب لإجراء الانتخابات العامة، رأتها بعض الأطراف الليبية "تدخلاً" في الشأن الداخلي.
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