الشاهد يزور السعودية الخميس لبحث العلاقات الثنائية

تونس/ عادل الثابتي/ الخليج 365

يبدأ رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، الخميس، زيارة إلى السعودية، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين.

جاء ذلك في بيان لرئاسة الحكومة التونسية، اطلعت الخليج 365 على نسخة منه.

وقال بيان رئاسة الحكومة، إن الزيارة التي تستمر 3 أيام، تأتي تلبیة لدعوة تلقاها الشاهد، من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، الذي زار تونس، قبل نحو أسبوعين، وتسببت زيارته في جدل وشهدت احتجاجات ضدها.

وأضاف البيان، أن الزيارة تأتي في إطار "دفع العلاقات الثنائیة بین البلدین إلى آفاق أوسع وأرحب".

وتابعت رئاسة الحكومة، في بيانها، أن الزیارة هي أیضا، "تأكید على قوة ومتانة العلاقات الممیزة بین البلدین، بما یخدم المصالح المشتركة لهما ویحقق تطلع القیادتین، وآمال شعبیهما".

وأدى ولي العهد السعودي زيارة إلى تونس، في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وأثارت جدلا في أوساط النشطاء المدنيين والأحزاب السياسية ونظمت ضدها احتجاجات كبيرة.

والإثنين الماضي، وجّه الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي، دعوة رسمية إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، لحضور القمة العربية المقرر عقدها ربيع 2019، ببلاده.

جاء ذلك خلال زيارة رسمية غير معلنة المدة، أجراها وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي، إلى السعودية .