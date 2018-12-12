قادة "نداء السودان" يجرون مشاورات تمهيدا للوساطة الإفريقية

أديس أبابا / إبراهيم صالح / الخليج 365

بدأ قادة تحالف "نداء السودان"، الأربعاء، جلسة مشاورات مغلقة، في مقر المفاوضات بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، تمهيدا للقائهم بآلية الوساطة الإفريقية، في وقت لاحق اليوم.

وتضم قوى "نداء السودان"؛ الحركة الشعبية لتحرير السودان/ قطاع الشمال، برئاسة مالك عقار، وحركة العدل والمساواة، بقيادة جبريل إبراهيم.

كما تضم: حركة تحرير السودان، بقيادة مني أركو مناوي، وحزب الأمة القومي، بزعامة الصادق المهدي.

ووصل رئيس التحالف، الصادق المهدي، الأربعاء، إلى مقر المفاوضات قادمًا من بريطانيا، وعقد فور وصوله اجتماعًا تشاوريًا مع أعضاء وفده.

وعقب الاجتماع، أعرب المهدي، عن جاهزية وفده للتفاوض حول تعديل خارطة الطريق للسلام، الذي دعت إليه الوساطة الإفريقية، بحسب مراسل الخليج 365.

وأضاف، في تصريحات صحفية، أنه بالإمكان التوصل إلى "اتفاق إطاري"، حول قضايا الدستور، والحكم وإحلال السلام.

وشدد المهدي، على أن "المفاوضات أمر ضروري لتجاوز القضايا محل النقاش، التي ظلت تؤرق الشعب السوداني".

وتابع أنه سيلتقي لاحقًا برئيس آلية الوساطة الإفريقية، ثابو أمبيكي.

ويمهد اجتماع "نداء السودان"، لاجتماع منتظر بين وفد الحكومة السودانية، برئاسة فيصل حسن إبراهيم، مساعد الرئيس، ووفد التحالف، برئاسة المهدي، حول تعديل خارطة الطريق.

وفي وقت سابق، اقترحت آلية الوساطة، على الحكومة والتحالف، تعديل خارطة الطريق، بحيث تضمن مشاركة المعارضة في صياغة الدستور وخوض انتخابات مقررة في 2020.

ووصل عدد من قادة "نداء السودان"، إلى أديس أبابا، الثلاثاء، وأجرى الأمين العام للتحالف، مني أركو مناوي، فور وصوله لقاءً تمهيديًا مع أمبيكي. ‎

بينما وصل وفد الحكومة، الأحد، وأجرى لقاءات تشاورية مع الوساطة الإفريقية، بجانب لقاءات مع جهات دولية مهتمة بإحلال السلام في ولايات دارفور.

وفي أغسطس/ آب 2016، وقع قادة التحالف، بأديس أبابا، على خارطة طريق دفعت بها الوساطة الإفريقية، فيما وقعت عليها الحكومة السودانية في مارس/ آذار من نفس العام.

ومنذ سنوات، تقاتل 3 حركات متمردة في إقليم دارفور (غرب) الحكومة السودانية.

وهذه الحركات هي: العدل والمساواة، بزعامة جبريل إبراهيم، وتحرير السودان- جناح مني أركو مناوي، وتحرير السودان، بقيادة عبد الواحد نور.

كما يقاتل متمردو "الحركة الشعبية/ قطاع الشمال"، قوات الحكومة، في ولايتي جنوب كردفان (جنوب) والنيل الأزرق (جنوب شرق).

وتقول المعارضة المسلحة إن مناطقها تعاني من التهميش السياسي والاقتصادي من جانب الخرطوم، وهو ما تنفيه الحكومة.