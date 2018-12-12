محافظ الزلفي يكرم إدارة الأمن والسلامة بمستشفى الزلفي العام

صحيفة الخليج الإلكترونية قام سعادة محافظ الزلفي الاستاذ / مسفر غالب العتيبي، ومدير إدارة السلامة بالدفاع المدني بالزلفي المقدم / سليمان عبدالرحمن الخمشي، بتكريم إدارة الأمن والسلامة بمستشفى الزلفي العام عبدالعزيز سعود المنصور، وذلك نظير التعاون الدائم و المستمر في حالات الطوارئ وتطبيق الفرضيات المختلفة بشكل متجدد حرصاً على زيادة الوعي لدى العاملين والقدرة على التعامل مع هذه الحالات والتأكيد من سرعة التجاوب بين اجهزة الدولة لتسهيل ذلك في حال حدوث الكوارث و الحوادث بالمستقبل.

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