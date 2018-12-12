الأمير تركي الفيصل أنموذج الشخصية الاستثنائية

صحيفة الخليج الإلكترونية

‏رجل له في الكلام قوة وفي القول حكمة هو.” سمو الأمير تركي الفيصل بن عبد العزيز آل سعود” حفظه الله..

هو رجل أجد له بين الأفعال والأقوال صدق وعلم ونظرة لها . الف إجابة . معبرة له..

هو سياسيا . في العمل معطى له بالصدق والأمانة .

سمو الأمير تركي الفيصل . هو شخصية إستثنائية . له قو وبالإشارة حكمة .

ولد في عام يبهجني كما كنت.

والده الملك فيصل رحمه الله هو في الأفاق علوة وفي القوة جبروت لايهزه جبل ” رحمه الله”.

كان سمو الأمير تركي الفيصل . سمة معينة مميزة . عندما يتحدث .يتحدث بصوت مرتفع …وبكل اللغات العالم.

هو قائم على العلم والمعرفة.

تعلم ودرس كان تعليمه . الابتدائي والمتوسط في مدينة الطائف ثم التحق . بمدرسة لورينسفيل الراقية الخاصة في ولاية ” نيوجيرسي الأمريكية” .وأنهى تعليمه الثانوي متخرجا عام 1963م . ومن ثم دخل جامعة جورج تاون في العاصمة الأمريكية واشنطن.

يرى نفسه مهندسا معماريا . ولكن لم يوفق وغير دراسته.

ومن ثم حصل على بكالوريس . آداب في العام 1968م.

عين في كذا منصب . :

منها كان سفير المملكة العربية السعودية لدى الولايات المتحدة الأمريكية .

وايضا عين رئيس الاستخبارات العامة السعودية

شغل سمو الأمير تركي الفيصل منصب رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث الدراسات الأسلامية .

هذه المناصب التي تم تعيينه فيها..

شخصية سمو الأمير تركي الفيصل . شخصية إستثنائية.ترمز بحرف واحد وكلمة لها ألف معنى .

هكذا يبدو بإسمه شفافية.وفي الكلام صوت و صورة.

كان أحد رجال المملكة الأقوياء وقد تميز بإتساع ثقافته بكافة المجالات.

هو رجل . قادة القوة والحكمة من والده رحمه الله ” الملك فيصل”.

سمو الأمير تركي الفيصل. صفة لها تعريف مبتكر نبذة . معروفة .

هذا هو الأمير تركي الفيصل.

مقالي ليتحدث عن شخصية رجل له في الكلام قوة وفي القول حكمة.

“سمو الأمير تركي الفيصل بن عبد العزيز آل سعود”.

بقلم

الكاتبة /هياء عبد العزيز الحوطي.