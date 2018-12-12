بالفيديو #صحيفة_الخليج_الالكترونية ترصد جمال الطَّبيعة في #الباحة شلاَّلات وأمطار وجبال تتحوَّل الى مروجٍ خضراء

صحيفة الخليج الإلكترونية الخليج – مشعل الزهراني : رصدتْ صحيفة الخليج الإلكترونية مقطع فيديو متداول للأمطار الغزيرة على قرية طلان وقرية الطرف بوادي دوقة بتهامة الباحة مكوِّنة منظرٍ جمالي رائع بشلالاته والغطاء الأخضر الذي توشحتْ به الجبال وامتزجت مع الضَّباب الَّذي خيم على المكانِ، في مشهد لافت ونادر الحدوث . ولقي المقطع رواجاً كبيراً عبر وسائل التَّواصل الاجتماعي وأعجاب الكثير .

الجدير ذكره منطقة الباحة تشهد هذه الأيام موَّجه مطرية موسميَّة شملتْ أغلب أجزاء المنطقة .

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