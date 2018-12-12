شكرا لقرائتكم خبر عن 4 طرق تتحايل بها الشاحنات على نظام «ساهر» والان نبدء بالتفاصيل

جدة -

متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشف حساب طرق الرياض على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أن الشاحنات تتحايل على نظام ساهر في أوقات منع الدخول، وذلك بطرق عدة، منها: السير ببطء على المسار الأيسر، أو الدخول “حواري”، أو من خلف نقطة الرصد، أو إخفاء اللوحات.

وأضاف حساب طرق الرياض، أنه يجب فرض عقوبات على من يتحايل على الأنظمة.