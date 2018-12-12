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شكرا لقرائتكم خبر عن 4 طرق تتحايل بها الشاحنات على نظام «ساهر» والان نبدء بالتفاصيل
جدة -
متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
كشف حساب طرق الرياض على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أن الشاحنات تتحايل على نظام ساهر في أوقات منع الدخول، وذلك بطرق عدة، منها: السير ببطء على المسار الأيسر، أو الدخول “حواري”، أو من خلف نقطة الرصد، أو إخفاء اللوحات.
وأضاف حساب طرق الرياض، أنه يجب فرض عقوبات على من يتحايل على الأنظمة.
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