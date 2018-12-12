شكرا لقرائتكم خبر عن بالخطوات.. تعرف على طريقة حذف حساب على «Google+» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

بعد مرور 7 سنوات على إطلاق + Google في 2011، مرت الشبكة الاجتماعية بالكثير من التجارب والمحن، إلا أن أبرزها ما تم الإعلان عنه مؤخراً من قدرة بعض تطبيقات الطرف الثالث من الوصول إلى بيانات ما يصل إلى 52 مليون حساب على جوجل بلس، وهو الأمر الذي يترك العديد من المستخدمين في خوف وحيرة.

وفيما يلي نعرض كيف يمكن للمستخدم حذف ملفه الشخصي من “جوجل بلس” بشكل يدوى، مع ملاحظة أن هذا لن يؤثر على حساب جوجل الرئيسي، كما يلي:

حذف حسابك على Google+ عبر التطبيق

– قم بفتح تطبيق Google+ على هاتفك الذكي.

– اضغط على القائمة الجانبية من أعلى اليسار من الشاشة.

– اختر Settings، ثم قم بالضغط على “الملف الشخصي”.

– اتجه إلى الأسفل وقم باختيار ‘Delete Google+ Profile’.

** حذف الحساب عبر منصة سطح المكتب

– قم بفتح خدمة جوجل بلس عبر متصفح الإنترنت.

– اضغط على القائمة في أعلى اليسار، واختر منها Settings.

– انتقل إلى نهاية الصفحة واختر Delete your Google+ profile

– قم بإدخال الرقم السري وتأكيد الأمر.