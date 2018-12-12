حبس محامي ترامب السابق 3 سنوات.. لهذا السبب

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي قضت محكمة أمريكية مساء اليوم الأربعاء، بسجن مايكل كوهين، المحامي الشخصي السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، 3 سنوات، انتهاكات في تمويل الحملة الانتخابية، والتهرب من الضرائب والكذب على الكونجرس الأمريكي.

حكم قاض في الدائرة الجنوبية في نيويورك على، مايكل كوهين، المحامي السابق للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بالسجن لمدة ثلاث سنوات لخرقه قوانين الحملة الانتخابية.

وقال القاضي ويليام بوللي: "أحكم عليك بالسجن لمدة 36 شهرًا لانتهاك قانون تمويل الحملات الانتخابية… وشهرين في السجن بسبب الشهادة الكاذبة للكونجرس". وفقا لما نقله مراسل وكالة "سبوتنيك" المتواجد في قاعة المحكمة.



ويعد كوهين (52 عامًا) أحد أعضاء فريق حملة ترامب الانتخابية المتهمين بخرق القانون لكنه الوحيد الذي يعد من دائرة ترامب المقربة.



وعلى مدى 12 عامًا، شغل منصب نائب رئيس "منظمة ترامب" التي تضم المشاريع التجارية المرتبطة بالعقارات التابعة للرئيس الأمريكي حيث يعد المحامي أحد أهم المقربين منه.



ورافق كوهين الرئيس الأمريكي في رحلته في عالم السياسة التي شجعه على خوضها قبل أن يطرأ تحول مفاجئ على موقفه.

وصدر الحكم في حق كوهين بسبب 8 اتهامات جنائية موجهة إليه بعد إقراره بأنه مذنب في أغسطس الماضي بشأن تحقيقات روبرت مولر بشأن تدخل روسيا في الانتخابات الأمريكية عام 2016.

وقال كوهين: "أنا أتحمل المسؤولية الكاملة"، فضلا عن اعترافه بأنه مذنب بسبب إحصاء يتعلق بحملة مالية تتعلق بتحقيقات فريق مولر.