فيديو| بعد 13 عامًا من الإغلاق.. العراق تفتح المنطقة الخضراء جزئيًا

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي فتح العراق رسميا بشكل جزئي المنطقة الخضراء المحصنة في وسط العاصمة بغداد أمام حركة السيارات، تزامنا مع ذكرى الانتصار على تنظيم داعش المتطرف.

والمنطقة الخضراء هو الاسم الشائع للحي الدولي في بغداد، وقد أنشأتها قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة بعد إسقاط نظام صدام حسين عام 2003.

وتعد المنطقة من أكثر المواقع العسكرية تحصينا في العراق، وتضم مقار الحكومة والجيش، ومقر السفارة الأمريكية، بإلاضافة إلى مقار منظمات ووكالات حكومية وأجنبية لدول أخرى.

تحسن الوضع

وكان رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي قد أعلن في مناسبات عدة عزمه فتح المنطقة الخضراء، في إشارة إلى تحسن الوضع الأمني.

ويأتي الفتح الجزئي للمنطقة الخضراء بالتزامن مع الاحتفال بهزيمة تنظيم داعش الذي سيطر على أكثر من ثلث مساحة البلاد عام 2014، وجعل من مدينة الموصل ما يشبه عاصمة له، قبل أن تتمكن القوات العراقية من دحره نهائيا في العاشر من ديسمبر عام 2017.

واعتبر رئيس الجمهورية برهم صالح في تغريدة عبر حسابه على "تويتر" أن العراق حقق "النصر العسكري بأثمان عظيمة، ما يتوجب علينا إنجاز النصر النهائي بنصر سياسي ومجتمعي وثقافي ننهي به عوامل وبيئة نشوء العنف والإرهاب الجريمة".

فتح جزئي

أكدت مصادر أمنية عراقية أن فتح المنطقة الخضراء، شديدة التحصين وسط العاصمة العراقية بغداد، أمام حركة المرور والمواطنين، سيكون تجريبيا ولمدة أسبوعين، يجري خلالها تقييم التجربة تمهيدا لفتحها بشكل نهائي.

وأوضحت أن فتح شوارع هذه المنطقة أمام حركة المرور سيكون جزئيا ولمدة خمس ساعات يوميا تبدأ من الساعة الخامسة عصرا إلى الساعة العاشرة ليلا.

وكان رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي أصدر أمرا الأسبوع الماضي بإعادة فتح شوارع هذه المنطقة بشكل تدريجي على مدى أسبوعين.

وقد نشرت القوات الأمنية العراقية نقاط تفتيش وأجهزة كشف للمتفجرات "سونار" على مداخل بعض الطرق المؤدية إلى المنطقة.

وتحتل المنطقة الخضراء نحو 10 كيلومترات مربعة وسط بغداد وتضم المكاتب الحكومية الرئيسية وبعض البعثات الدبلوماسية الأجنبية، ومن بينها مجمع السفارة الأمريكية.