الشرطة تعلن "انتهاء الخطر" بعد تحذير من وجود قنبلة بمقر فيسبوك

أكدت الشرطة الأمريكية أن تحذيرا من وجود قنبلة دفع السلطات، الثلاثاء، إلى إخلاء مبنى في مقر شركة فيسبوك في وادي السيليكون، لكنها أعلنت "انتهاء الخطر" بعدما أوضح تفتيش استغرق ساعات عدم وجود أي دلائل على وجود قنبلة.

وقالت متحدثة باسم شرطة مينلو بارك إن شرطة نيويورك كانت قد تلقت بلاغا من مجهول عن وجود قنبلة في مقر شركة فيسبوك في مجمعها في مينلو بارك بولاية كاليفورنيا، ونبهت السلطات المحلية في نحو الساعة الرابعة والنصف بعد ظهر الثلاثاء بالتوقيت المحلي.

لكن الشرطة ذكرت في وقت متأخر الثلاثاء أن المبنى آمن.