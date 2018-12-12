ليل بيل.. أصغر عجل في العالم بحجم القطة

حصد عجل أمريكي لقب "أصغر عجل في العالم"؛ نظرا لصغر حجمه الذي يشبه حجم القطة، نتيجة ولادته قبل موعده المفترض.

وحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، دخل العجل الصغير "ليل بيل" موسوعة جينيس للأرقام القياسية، كأصغر عجل في العالم، إذ يبلغ وزنه 4.5 كيلوجرام، أي أقل بـ10 مرات من وزن عجل في نفس سنه.

وأرسل مالكو "ليل بيل" العجل إلى الكلية البيطرية بجامعة ميسيسيبي الأمريكية، نتيجة معاناته من مشكلات في التنفس.

وتبين بعد الفحص الذي أجراه الأطباء البيطريون، أن "العجل الصغير يحتاج لعلاج ورعاية خاصة لفترة طويلة، ما دفع رعاته للتخلي عنه، نتيجة عدم تمكنهم من الالتزام بعلاجه الطويل، وتركوه للمختصين البيطريين".

ووفقا للأطباء، تحسنت صحة العجل "ليل بيل"، وأصبحت تصرفاته كأي عجل عادي، ومن المقرر أن يخضع لبعض الاختبارات، كاختبار الحمض النووي؛ لمعرفة سبب صغر حجمه، وإذا كان يعاني من التقزم أم لا.

وقالت الطبيبة البيطرية جريتشن جريسيت، إنه "يركض ويحاول جذب الانتباه ويهجم ويطلب الحليب".