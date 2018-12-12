دبي - بواسطة محمد فارس © "التموين" تعلن موعد صرف السلع للمواليد الجدد "التموين" تعلن موعد صرف السلع للمواليد الجدد

كتبت- عايدة رضوان:

قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين للاستثمار ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن وزارة التموين تعكف حاليًا بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي على تسجيل طلبات إضافة المواليد الجدد التي تلقتها خلال الفترة من أول أغسطس وحتى السابع من نوفمبر الماضي.

وأضاف عشماوي - في تصريحات لمصراوي، أنه من المقرر البدء في صرف الحصص السلعية للمواليد الجُدد ممن تنطبق عليهم الاشتراطات بعد الانتهاء من عمليتي التصفية والتنقية من غير مستحقي الدعم، أي بعد الربع الأول من 2019.

وتابع رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أنه بالتزامن مع تسجيل طلبات إضافة المواليد الجدد تعمل الوزارة على تصفية منظومة الدعم من عدة فئات، هي: "الأسماء المكررة نتيجة عدم الفصل الاجتماعي والمتوفين والمسافرين لفترة تزيد عن 6 أشهر، فضلًا عن أصحاب البيانات الخاطئة والذين جرى حذفهم خلال عملية تحديث بيانات البطاقات التموينية".

وأضاف رئيس الجهاز، أنه من المتوقع الانتهاء من محددات حذف غير المستحقين خلال 3 أشهر على الأكثر للبدء في ضبط الدعم واقتصاره على المستحقين.