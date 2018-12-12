دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة duck

الكثير ممن حاولوا استخدام محركات بحث بديلة لقوقل توجهوا إلى DuckDuckGo لكن مشكلته أن اسم النطاق الخاص به صعب الكتابة للوهلة الأولى بالنسبة للغالبية، لكن هذا انتهى اليوم لأن المحرك أصبح لديه اسم نطاق جديد أقصر وبفضل قوقل نفسها!

استحوذ محرك البحث الذي يهتم بالخصوصية على اسم النطاق Duck.com من شركة قوقل التي كانت قد اشترته من شركةOn2 Technologies التي كانت تعرف باسم The Duck Corporation، بكل الأحوال لم يصرّح أي من الطرفين حول قيمة اسم النطاق.

طوال فترة ملكية قوقل لاسم النطاق كانت تجري عملية إعادة تحويل للزوار إلى موقعها الرسمي ما كان يتسبب بخسارة للمستخدمين بالنسبة لمحرك duckduckgo، وفي الصيف الماضي بدأت بوضع رابط يحيل للمحرك نفسه والآن أصبحت عملية التحويل الآلي تكون للمحرك وليس لقوقل، بالتالي لم تعد بحاجة لكتابة اسم النطاق الطويل ويمكنك الاكتفاء بـ duck.com فقط

وتملك قوقل آلاف أسماء النطاقات التي تجري عليها عملية إعادة تحويل لمحركها الرسمي ومن بين تلك النطاقات تركيبات خاطئة إملائياً لاسمها مثل gogole.com أو googel.com وصولاً إلى أسماء نطاقات مميزة وقصيرة مثل like.com نعم تملكه قوقل وليس فيس بوك!

التدوينة قوقل تساعد منافستها DuckDuckGo بالحصول على نطاق أقصر ظهرت أولاً على عالم التقنية.