شكرا لقرائتكم خبر عن وفد ثقافى يزور بغداد.. ومسئولة بالسفارة العراقية: علاقتنا بمصر تاريخية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت شيماء ياسين، مسئول شئون الطلبة بالسفارة العراقية، إن مسئولين من وزارة الثقافة المصرية سيتوجهون خلال الأيام المقبلة إلى بغداد، لتوقيع اتفاقية توأمة ثقافية بين البلدين، مشيرة إلى أن هذه الاتفاقية قديمة، ولكن تم تجديدها مع وضع بعض البنود الجديدة والمستحدثة.

وأشارت ياسين فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن العلاقات المصرية العراقية تاريخية وتسير بخطى ثابتة وهناك خطط لتبادل الزيارات والبعثات بين البلدين، مشيرة إلى أن اليوم استقبلت كلية الدراسات العليا للشئون الأفريقية وفد من جامعة واسط العراقية، لبحث سبل التعاون، وتقديم المنح والإجازات الدراسية.

وأوضحت مسئول شئون الطلبة، أن نحو 5 آلاف طالب عراقى يدرسون فى جامعات مصر، للتأكيد على قوة العلاقات بين البلدين، وعراقة جامعة القاهرة، وكلياتها المختلفة التى يرغب فى تحصيل العلم منها الشباب العراقيين.

وأكدت ياسين، أن العراق مستمر بالتحصيل العلمى، رغم ظروف الحرب والحصار والإرهاب، وإرسال البعثات واستقبال الموفدين، سواء مع دول الجوار أو الدول العربية ومختلف دول العالم، مشيرة إلى وجود 12 ألف طالب عراقى بلندن، و45 ألف فى أمريكا.

ولفتت إلى أن الدراسة بالعراق لم تتوقف يومًا، حيث يتم نقل المقرات الجامعية فى المدن التى أصابها الدمار لأماكن أخرى ولكن لم يتوقف فى أى مرحلة من المراحل.