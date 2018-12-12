شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تساهم بمليون دولار لدعم برامج مفوض الأمم المتحدة للاجئين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدمت دولة الكويت مساعدة مالية قدرها مليون دولار أمريكى كمساهمة طوعية تدخل ضمن ميزانية عام 2019م, دعمًا لبرنامج مفوض الأمم المتحدة السامى لشؤون اللاجئين. جاء ذلك خلال الكلمة التى ألقاها مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة فى جنيف السفير جمال الغنيم أمام مؤتمر التعهدات لبرنامج مفوض الأمم المتحدة السامى لشؤون اللاجئين.

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