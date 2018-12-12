وفد الحكومة: التوصل لاتفاق سلام شامل وعادل يرضى به اليمنيون يحتاج مزيدا من الوقت

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ريمبو — سبوتنيك. وقالت غانم في حديث لوكالة "سبوتنيك": "إجمالا، أقول إننا استطعنا أن نحلحل أو نزحزح بعض الملفات في هذه الجولة، إذا ما أفضت الاتفاقات الأخيرة إلى ما أتوقعه، سنكون استطعنا أن نزيح بعض الجمود، وحركنا هذا الملف بشكل أفضل، لكن مسألة الوصول إلى اتفاق سلام شامل وعادل يرضى به اليمنيون، بحاجة إلى مزيد من الوقت".
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وإجابة عن سؤال حول أهمية حضور الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، للجلسة الختامية، غدا الخميس، قالت غانم "في توقعي حضور الأمين العام للأمم المتحد،ة يعبر عن أنه يريد أن يعطي رسالة بأهمية هذه المشاورات، وحرص الأمم المتحدة على تحقيق السلام في اليمن".
وتابعت غانم "إحراز أي تقدم في هذه المشاورات هو مكسب للأمم المتحدة، وبالدور الذي قامت به".
وأوضحت غانم أن "الوفد [الحكومي] لم يتلق دعوة رسمية للجولة المقبلة، حتى الآن"، لافتة إلى أن "هناك طرح بأن تكون في دولة عربية مشمسة".
وانطلقت المفاوضات من أجل التوصل لحل للأزمة اليمنية، الخميس الماضي، في مدينة ريمبو السويدية، وتعد هذه المحادثات الفرصة الوحيدة القائمة للتوصل إلى صيغة لإنهاء الحرب المتواصلة في اليمن، منذ العام 2014، والتي أسفرت عن مقتل وإصابة عشرات الآلاف من اليمنيين، العسكريين والمدنيين منهم؛ فضلا عن نزوح السكان، وتدمير البنية التحتية، وانتشار الأوبئة والمجاعة.
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