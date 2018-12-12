الأمم المتحدة: طرفا الصراع اليمني تسلما مسودات اتفاق في محادثات السلام

وأضافت المتحدثة أن المسودات تركز على إطار عمل سياسي، وإعادة فتح مطار صنعاء، ووضع مدينة الحديدة الساحلية إلى جانب وضع الاقتصاد اليمني؛ وفقا لوكالة "رويترز".

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وكانت عضو الوفد الحكومي للمشاورات حول السويد إلى اليمن، رنا غانم، قد أكدت أن التوصل لاتفاق سلام شامل وعادل يرضى به اليمنيون يحتاج مزيدا من الوقت، مرجحة أن تكون الساعات الأخيرة من مفاوضات السويد حاسمة.وقالت غانم في حديث لوكالة "سبوتنيك": "إجمالا، أقول إننا استطعنا أن نحلحل أو نزحزح بعض الملفات في هذه الجولة، إذا ما أفضت الاتفاقات الأخيرة إلى ما أتوقعه، سنكون استطعنا أن نزيح بعض الجمود، وحركنا هذا الملف بشكل أفضل، لكن مسألة الوصول إلى اتفاق سلام شامل وعادل يرضى به اليمنيون، بحاجة إلى مزيد من الوقت".وأضافت غانم "أتوقع أن تكون الساعات الأخيرة حاسمة، ولا أستطيع أن أتنبأ بما الذي سيتولد من أشياء".