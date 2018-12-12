مصر توقع عقد إنشاء سد تنزاني لتخزين المياه وتوليد الكهرباء

القاهرة/ الخليج 365

وقعت مصر، الأربعاء، عقد إنشاء مشروع سد "ستيغلر جورج"، لتوليد الطاقة الكهرومائية في تنزانيا.

ووفق بيان لمجلس الوزراء المصري، فإن مراسم توقيع عقد إنشاء السد الذي يقع على نهر روفينغي، بتنزانيا، جرت في العاصمة دودوما، بحضور رئيس البلاد، جون ماجوفولي، ورئيس الوزراء المصري مصطفي مدبولي.

وبحسب البيان، فاز بتنفيذ هذا السد التحالف المصري لشركتي المقاولون العرب (حكومية)، والسويدي إلكتريك (خاصة)، والذي تقول تقارير محلية إن التنفيذ يقدر بقيمة 2.9 مليار دولار.

ونقلت بوابة صحيفة الأهرام المملوكة للدولة، عن محسن صلاح، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب قوله إن المشروع يعد من "أهم وأكبر المشروعات القومية والتنموية في تنزانيا".

وأشار إلى أن المشروع يستهدف إنشاء محطة لتوليد الطاقة الكهرومائية بقدرة تصل إلى 2115 ميجاوات.

وسيبدأ إنتاج الطاقة بحلول أبريل/نيسان 2022، ومن المتوقع إنجاز المشروع في غضون 36 شهرًا، وفق المصادر ذاتها.

وتنزانيا هي إحدى دول حوض النيل الـ11، وتطل على بحيرة فيكتوريا (أكبر بحيرات وسط إفريقيا)، والتي تعد منبع النيل الأبيض، الرافد الرئيسي لنهر النيل.

وخلال السنوات الماضية، تسعى مصر إلى تعزيز علاقاتها مع دول حوض النيل، لمواجهة تعثر مفاوضات سد "النهضة" الإثيوبي، الذي تخشى أن يؤثر على حصتها السنوية من مياه النيل (55 مليار متر مكعب) مصدر المياه الرئيسي للبلاد.

بينما تقول إثيوبيا إن السد سيحقق لها فوائد عديدة، لاسيما في إنتاج الطاقة الكهربائية، ولن يُضر بدولتي المصب، السودان ومصر.