يداوي 5 مشاكل صحية متعبة.. تعرف على أسرار الموز

صحيفة الخليج الالكترونية

يحتوي الموز على ثلاثة أنواع من السكر وكثير من الألياف مما يجعله قادراً على زيادة الطاقة بسرعة، وعلى الرغم من القيمة الغذائية فقد ثبت أن الموز لديه القدرة على إزالة عدد من المشاكل الصحية التي قد تجعلنا نصل إلى تناول الأدوية.

وفي هذا السياق، كشف الموقع الطبي الأمريكي “HEALTHFOODSTAR”، عن 5 مشاكل يمكن للموز حلها أفضل من الأدوية، وتشمل:

انتفاخ البطن والإمساك

يحتوي الموز على البكتين، الذي يسرع عملية الهضم ويشجع على إزالة السموم والمعادن الثقيلة من الجسم، وبالإضافة إلى ذلك فإنه يحفز صحة الأمعاء.

وكل هذه العوامل تقلل من انتفاخ البطن، في حين أن الألياف الموجودة داخله توقظ الأمعاء وتعمل كملين طبيعي للإمساك.

الإجهاد

يُعرف الإجهاد بأنه مرض العصر الحديث، حيث يترك باستمرار تأثيراً كبيراً على صحتنا، كما أنه يسرع عملية الأيض، ويخفض مستوى البوتاسيوم في الجسم.

ويمكن إنشاء التوازن بمساعدة الموز الذي يحتوي على كمية كافية من البوتاسيوم، والتي ستساعد في ضبط نبض القلب، وترسل الأوكسجين إلى الدماغ وتنظم الكمية المُثلَى من الماء في الجسم.

ضغط الدم

من المعروف أن تناول كميات كبيرة من الصوديوم وكمية منخفضة من البوتاسيوم له تأثير سلبي على ضغط الدم، بسبب ذلك من المهم أن يكون لديك كمية كافية من البوتاسيوم التي يمكن العثور عليها في الموز.

الدورة الشهرية

الموز غني بفيتامين B6، الذي له تأثير إيجابي على مستويات الجلوكوز في الدم، وقد ثبت أن فيتامين B لدى النساء اللاتي يعانون من فترة الدورة الشهرية يعمل بشكل جيد، حيث إنه يقلل من الألم في البطن والصدر، ويقلل من تغيرات المزاج وتراكم الماء في الجسم.

الاكتئاب

يحتوي الموز على عنصر التريبتوفان وهو شكل من أشكال البروتين الذي يُحفز إفراز هرمون السيروتونين، حيث إن موزة واحدة فقط كافية لزيادة مستوى السيروتونين، وسوف تمد الجسم بالهدوء والسعادة.