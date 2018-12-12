“أوبريت لبيه سلمان” بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية

فوزية مشهور

تزدحم احتفالية “ذكرى مبايعة ملك العزم والحزم الرابعة” بأكـثـر من 20 نشاطاً تـرفيهـياً وثقافياً وعلمياً، وتـشهد عدد من المفاجآت السارة لدى انطلاقها يوم الخميس (غدا ) والجمعة 6-7 ربيع الثاني 1440هـ المـوافق

13-14 ديسمبر 2018م المقامة في مـدينـة الملك عـبدالله الإقتصادية برابغ والتي تنظمها عاصفة الصدراة للمؤتمرات والمعارض بمـشاركة عـدد من الجهات الحكومية مـثـل ( الهيئة الـعامـة للثقافة ,مدينة الملك عـبـدالله الاقتصادية,هـيئة الـمـدن الاقـتـصادية, الـشـؤون الصحية ، تعـلـيم جـدة ، دارة المـلـك عـبدالعزيز, جـمـعـيـة الـثقافـة والـفـنـون) المرخصة من الهـيئة العامـة للترفية بالإضـافـة إلى عـدد مـن الجـمـعـيات الحكومية والأهلية. وتـستـمر الفـعاليـات على مدار يومين ، من الخامـسـة عصراً وحـتـى مـنـتصـف اللـيـل للـجـمـهـور، بـعـد أن قـررت اللـجنـة المـنظمـة أن يـكـون الدخـول مـجاناً، ابـتهـاجاً بـالمـناسبـة الـغـالـية.

وقال الاستاذ فهد السمحان المسرف العام ان الفعالية تهدف إلى إبراز اللحمة الوطنية وترسيخ دعائم الحـب التي تربـط الـشـعـب السـعـودي مـع قـيـادتـه، والتأكـيد علـى الـمكانة الـتي يتـمتـع بـها خـادم الـحرمـين الـشـريفين الملـك سـلـمان بـن عـبد الـعـزيز وولـي عـهـده صاحب السمو الملكي الأمـيـر محمد بن سـلـمان “حـفـظهما الله” وعـكـس العـلاقـة المـتـميزة التي تربط السعوديين بقيادتهم الرشيدة.

وتـتـضمن الـفـعـاليـة أوبـريـت وطـنـي بعـنـوان (لـبـيـه سـلمان) وتحـظى بـمـشاركة الموسـيقار المعروف الفـنان (محمود سرور) وأعـدت اللجـنـة المنظمة عـدد مـن الأجنحة المـشـاركـة (مجاناً ) وتـظـهـر الحـرف اليـدوية التي تبرز إبداعات الـشباب والشـابـات الموهـوبين في مختلف المجالات، كما تتضـمن جـناح خاص للتوعـية الصحـيـة وجناح للفنون التشـكـيليـة بمـشاركـة عـدد كبير من الفنانـيين والفـنـانـات والخـط العـربي والمـرسـم الحـر وجـداريـة بعنوان (بصمة وطن ) لأبطال الحـد الجنوبي بالإضافة إلى صور للملك سلمان , مسرحيات وطـنـية وتـقـنـيات العـالم الإفـتراضي وعدد من الألعاب الفـنية ذات المهارات الـذاتـيـة وعروض السيارات ومشاركة الفود ترك وغيرها من الفعاليات المتنوعة .

وكشفت اللجنة المنظمة عن مجموعة من المفاجآت السارة التي سـتكون محط انظار زوار الفعالية، اضـافة إلى عرض “بلاك لايت” وسط لوحة فـنية تجذب الحضور وعـدد كبير من الأنـشـطـة التوعوية والترفـيهـية والاجتماعية والعلميـة، حيـث يتواجد عـدد كبير من المتطوعـين والمتطوعات يشكلون نجاح الفعالية .