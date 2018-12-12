“ولادة مكة ” تحقق التميز من خلال مؤشرات أداء الصحة

صحيفة الخليج الإلكترونية

زينه فدح

حصلت مستشفى الولادة والأطفال بمكةالمكرمة على شهادة التميز من معالي وزير الصحة الدكتور/ توفيق فوزان الربيعة اليوم الأربعاء الموافق ٥/٤/١٤٤٠هـ بالرياض بحفل برنامج أداء الصحة وذلك نظير الجهود المبذولة خلال مشاركتها في برنامج أداء الصحة من خلال مشروع ” إنشاء وحدة العناية المتوسطة لحديثي الولادة”

والذي ترشح بدوره لقائمة أفضل عشرين مستشفى مرشح لجائزة أداء الصحة لعام 2018

من جانبه أبان المدير الطبي الدكتور/ هلال المالكي أن مشروع وحدة العناية المتوسطة لحديثي الولادة أسهم في تخفيف الضغط على العناية المركزة لحديثي الولادة رقم ٢ (العزل )مما إنعكس بالإيجاب على ثلاث مؤشرات في العنايات المركزة لحديثي الولادة إضافة إلى سرعة تقديم الخدمة الطبية وكفاءة جودة الأداء لهذه الفئة الغالية على قلوبنا.

لافتاً أن هذا التميز جاء بفضلٍ من الله ثم العمل بروح الجماعة سائلاً المولى عز وجل للجميع بالتوفيق والنجاح.

من جانب آخر عبّر مدير مستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة الدكتور/ أحمد غيث المحمادي عن فخره بجميع العاملين بولادة مكة ، مؤكداً أن هذا التكريم ماهو الإ البداية الفعلية لمشاريع التحسين والتطوير في المستقبل القريب بإذن الله مشيراً إلى حرص ولادة مكة على رفع جودة وسلامة الخدمات المقدمة للمرضى بالمستشفى و الإرتقاء والتميز بمستوى الأداء.

كما أشاد ” المحمادي ” بالدعم اللامحدود والمتابعة الحثيثة من قبل وزارة الصحة ممثلة بالمديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة.

يُذكر أن مستشفى الولادة والأطفال بمكة حصد درع التميّز على مستوى مستشفيات العاصمة المقدسة خلال إنجازات النصف الأول من البرنامج.