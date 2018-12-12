شكرا لقرائتكم خبر عن موجز "السعودية 365".. رسالة هامة من الملك سلمان للمسلمين والان مع التفاصيل

خلال الساعات الماضية، شهدت المملكة العربية السعودية عدد من الأخبار الهامة التي تناولتها المواقع الإخبارية، نقدمها في السطور الأتية:

الملك سلمان: سنواصل التزاماتنا ومبادراتنا بما يحقق آمال المسلمين

أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أن المملكة العربية السعودية التي قامت على منهج الوسطية والاعتدال، والتي تشرف بخدمة الحرمين الشريفين وضيوف الرحمن سوف تواصل – بإذن الله – التزاماتها ومبادراتها بما يحقق آمال المسلمين.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها نيابة عن خادم الحرمين الشريفين، صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة لدى افتتاحه اليوم المؤتمر العالمي للوحدة الإسلامية الذي تنظمه رابطة العالم الإسلامي تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين وبعنوان ( الوحدة الإسلامية – مخاطر التصنيف والإقصاء) وذلك في مكة المكرمة.

وفيما يلي كلمة خادم الحرمين الشريفين – رعاه الله – :

أثمن عالياً تداعي هذه النخبة من علماء الأمة الأجلاء إلى هذا المؤتمر، اسشعاراً لواجبهم الشرعي في رأب الصدع المهدد لأمتهم ، ونبذ الخلاف، وتوحيد الصف، والاتفاق على خطاب واحد نتوجه به إلى العالم.

والأمل معقود – بعد الله – على هذه المشاعل الوضاءة بالعلم الراسخ، لإقالة عثرات الأمة، وتحقيق وحدتها الجامعة، التي ليست موجهة ضد أحد، بل تسعى للتضامن من أجل خير الإنسانية جمعاء.

وإن نظرة سريعة إلى واقعنا المعاصر، كفيلة أن ندرك ضرورة تجاوز الصور السلبية التي أثقلت حاضرنا، وتلك التراكمات التاريخية وآثارها على مسار الأمة الإسلامية، لذا فنحن مدعوون إلى نشر الوعي، وتصحيح المفاهيم المغلوطة، واستيعاب سنة الاختلاف، من خلال مد جسور الحوار والتفاهم والتعاون، نحو الوفاق والوئام والعمل الجاد، والنظر للمستقبل بأفق واعد مفعم بروح الأخوة والتضامن.

وقد أحسنت رابطة العالم الإسلامي، باختيارها “مخاطر التصنيف والإقصاء” عنواناً لهذا المؤتمر، وجعلت “تعزيز مفاهيم الدولة الوطنية وقيمها المشتركة” أحد محاوره، سعياً لجمع كلمة علماء الأمة ودعاتها ومفكريها، للبناء على المشتركات، والتقريب بين الرؤى، وترشيد ثقافة الخلاف، والعمل طبقاً لوسطية الإسلام واعتداله، التي انتشرت على أساسهما حضارته، لتغطي نحو ثلثي العالم.

بشرى سارة لمستفيدي الضمان الاجتماعي

أعلن صندوق الضمان الاجتماعي المقدم من بنك التنمية الاجتماعي عن شروط مبادرة تملك سيارة لمستفيدي الضمان الاجتماعي، كما أعلن عن إمكانية حصول التابعين على قرض تملك سيارة والعمل عليها عبر التطبيقات الذكية الشهيرة، يتيح برنامج تملك سيارة من بنك التسليف بتمويل يصل ل 80 ألف ريال وقسط يصل إلى خمس سنوات.

شروط الحصول على مبادرة تملك سيارة من بنك التسليف

القرض يمنح لمستفيدي الضمان أو تابعيهم.

السن أن لا يقل عن 25 عام.

أن لا يزيد عمر المتقدم عن 60 عام.

أن لا يزيد سن المتقدم وقت أنتهاء أخر قسط عن 60 عام.

القدرة على العمل في مجال النقل.

أن يكون المتقدم حاصل على رخصة قيادة.

أن يجتاز الاختبار الذي سيوجه إليه قبل الموافقة على منحه القرض.

كيفية التقدم للحصول مبادرة تملك سيارة من بنك التسليف

التقديم من خلال موقع بنك التسليف أو بنك التنمية الاجتماعي وإرفاق الأوراق الثبوتية التي يتطلبها الحصول على القرض مثال رقم الهوية الوطنية ورخصة القيادة وغيرة من إثبات الدخل، وبعدها سوف يرسل إليك رسالة بموعد حضور المقابلة الشخصية أن تجتاز فترة التدريب من إحدى الشركات لتوجيه السيارات بالأجهزة الذكية، ثم توقع العقد بعد اختيار نوع السيارة.

الملك سلمان يجتمع بوزراء خارجية 6 دول عربية في القصر الملكي

استقبل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض، اليوم الأربعاء 12 ديسمبر، وزراء خارجية مصر وجيبوتي والصومال والسودان ونائب وزير الخارجية اليمني والأمين العام لوزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردني.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، استقبل "خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض، اليوم، كلا من وزير الخارجية بجمهورية مصر العربية سامح شكري، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية جيبوتي محمود علي يوسف، ووزير الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية الصومال أحمد عيسى عوض، ووزير الخارجية بجمهورية السودان الدرديري محمد الدخيري، ونائب وزير الخارجية بالجمهورية اليمنية السفير محمد بن عبدالله الحضرمي، والأمين العام لوزارة الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية السفير زيد مفلح اللوزي، الموجودين في الرياض لبحث إنشاء كيان للدول العربية والإفريقية المشاطئة للبحر الأحمر وخليج عدن".

وأضافت الوكالة أن الوزراء، نقلوا للعاهل السعودي، خلال الاستقبال تحيات وتقدير قادة دولهم، فيما حملهم الملك سلمان نقل تحياته وتقديره لأصحاب الجلالة والفخامة، مؤكدة أنه جرى، خلال الاستقبال، الحديث عن آفاق التعاون بين الدول ودور إقامة الكيان في تعزيز الأمن والاستقرار والتجارة والاستثمار في المنطقة.

ترامب: محمد بن سلمان زعيم متمكن من سلطته

جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تأكيد إدارته لمواصلة العمل مع المملكة العربية السعودية وولي عهدها الأمير محمد بن سلمان.

وفي حديث لـ"رويترز"، وصف ترامب الأمير محمد بن سلمان بالزعيم المتمكّن من سلطته، والسعودية بالحليف الجيد للغاية.

وجاء حديث الرئيس الأمريكي مع دعوات أطلقها عدد محدود من النواب ضد السعودية وولي عهدها، ولم تجد تفاعلاً داخل البرلمان ومجلس الشيوخ.