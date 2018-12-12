شكرا لقرائتكم خبر عن مرور عسير يطيح بـ«عشريني» مارس التفحيط داخل أحياء أبها والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - عسير: أطاح مرور منطقة عسير بشاب عشريني؛ مارس التفحيط داخل أحياء مدينة أبها، حيث رصدته الدوريات التي أحالته للهيئة المرورية لاتخاذ الإجراءات اللازمة. وأثناء قيام دوريات المرور بمدينة أبها بالمتابعة داخل الأحياء، رصدت مركبة من نوع “نيسان”، يمارس قائدها التفحيط في مواقع عدة، قبل إلقاء القبض عليه لتطبيق النظام بحقه. وأكدت إدارة المرور بالمنطقة إحالة مرتكب مخالفة التفحيط للهيئة المرورية لاتخاذ الإجراءات النظامية.

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