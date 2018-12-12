شكرا لقرائتكم خبر عن «البيئة» تضبط مستودعات لتخزين وبيع «الحطب المحلي» بالجوف والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس: ضبطت الفرق الميدانية التابعة لوزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الجوف، وقوات المهمات والواجبات بشرطة المنطقة، مستودعين وشاحنات محملة ومجهزة بكميات كبيرة من الحطب المحلي لنقلها خارج المنطقة، من خلال جولاتها الرقابية. وأوضح المدير العام لفرع الوزارة بالمنطقة المهندس عبدالله الأحمري، أن فرع الوزارة لن يدخر جهداً لمحاربة هذه الظاهرة؛ إذ تستمر عمليات الملاحقة والعقوبات المفروضة الفرق الميدانية والجهات الأمنية بالجوف لضبط المخالفين لأنظمة المراعي والغابات ولائحته التنفيذية. ودعا الأحمري الجميع إلى التعاون مع الوزارة للمحافظة على الغطاء النباتي والقضاء على ظاهرة الاحتطاب؛ منعاً لتدهور الغطاء النباتي والحفاظ على بيئة صحية نظيفة.

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