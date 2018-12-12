مسلح يقتل 4 داخل كاتدرائية بالبرازيل قبل انتحاره

قالت وسائل إعلامية برازيلية، الثلاثاء، إن مسلحا دخل إلى كاتدرائية كاثوليكية في مدينة كامبيناس البرازيلية وقتل بالرصاص 4 أشخاص قبل أن ينتحر.

وأوضحت وسائل الإعلام أن ما لا يقل عن 3 أشخاص أصيبوا ونُقلوا إلى المستشفى في كامبيناس.

وكامبيناس هي مدينة صناعية تبعد 100 كيلومتر شمال غرب ساو باولو، أكبر مدينة في البرازيل.

وقال رجال الأمن في الموقع إنهم لم يحددوا بعد هوية المسلح الذي قتل الناس.