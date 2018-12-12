مسؤول أمريكي: نواصل التصدي لحزب الله والتنظيمات الإرهابية

دعت الولايات المتحدة الأمريكية حلفاءها إلى التصدي لممارسات مليشيا حزب الله الإرهابي في لبنان، لافتاً إلى أن الدعاية التي تقوم بها مليشيا "القاعدة وداعش ما زالت تستهدف رجالاً ونساء عبر العالم لينفذوا هجمات عبر الحدود.



وقال نائب وزير الخارجية الأمريكي جون سوليفان، خلال كلمته في اجتماع لمكافحة الإرهاب عقده في الولايات المتحدة.، إنه : "سنظل نعمل ضد تنظيمات القاعدة وداعش وحزب الله، ونطلب من حلفائنا الانضمام إلينا".







ولفت سوليفان الأنظار إلى أن مليشيا "القاعدة وداعش تروج لدعايتها بشدة، وحتى مع خسارة داعش لآخر معاقله في سوريا، فإن دعايته ما زالت تستهدف رجالاً ونساء عبر العالم لينفذوا هجمات عبر الحدود".







وسرد سوليفان جرائم مليشيا حزب الله اللبناني، قائلا إنه "يعمل عبر الحدود وبعيداً عن الشرق الأوسط، ففي عام 1994 قتل 95 فرداً في بوينس آيرس بالأرجنتين"

وتابع: "حزب الله يستهدف الولايات المتحدة أيضاً، ففي يونيو/حزيران 2017، ألقى جهاز المباحث الفيدرالية القبض على عنصرين من حزب الله أحدهما في نيويورك والآخر في ميتشجن".

كما أشار إلى أنه في سبتمبر/أيلول، ألقت البرازيل القبض على ممول لحزب الله في المثلث الحدودي، وفي 2016 ألقت بارجواي القبض على عنصر من مليشيا الله بحوزته 39 كيلوجراماً من المخدرات.

وشدد المسؤول الأمريكي على أن "الحرب ضد الإرهاب لا تقتصر فقط على الحكومات، بل يجب التعاون مع فاعلين من المجتمع المدني والقطاع الخاص والشخصيات الدينية ذات الثقة".