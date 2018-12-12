مقرر "القومي للسكان": أرقام المواليد في مصر مرعبة

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

قال الدكتور عمرو حسن، مقرر المجلس القومي للسكان، إنه لابد من التحكم في معدل النمو السكان، حتى يكون هناك توازن بين معدل النمو الاقتصادي ومعدل النمو السكاني، خاصة أن أرقام ومعدلات المواليد في مصر أصبحت مرعبة، فهناك مولولد كل 15 ثانية، وكل عام يأتي أكثر من 2.5 مليون مولود.

وأضاف"حسن" من خلال مداخلة هاتفية، مع برنامج "صباح الورد"، المعروض على قناة "TEN"، أن مصر حققت معدلات هائلة في النمو الاقتصادي ولكننا لا نشعر بها بسبب الزيادة الكبيرة في المواليد، لهذا وضعت مصر خطة استراتيجية مدتها خمس سنوات لتنظيم الأسرة وتمكين المرأة ومحور آخر للشباب وصحة المراهقين.

وأشار إلى أنه يتم العمل على كل تلك المحاور للوصول إلى المستهدف لتقليل المعدل الإنجابي الكلي، مضيفا أن المصريين أصبحوا 98 مليون في الداخل وسنصل إلى 119 عام 2030.