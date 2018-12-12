دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة أكثر مواضيع بحث عنها المستخدمين عالمياً في قوقل عام 2018

كل شخص له اهتماماته الشخصية سواء من المواضيع الثقافية العامة أو شغف برياضة معينة مروراً بطبيعة الأفلام التي يحب مشاهدتها؛ إلى أحب الشخصيات السياسية أو الفنية إلى قلبه والموضة وغيرها، لذا يمكن أن نتوقع مدى تنوع القائمة اليوم في مجالات البحث المختلفة حيث كان على رأس القائمة لهذا العام الحدث الأكبر بكل تأكيد وهو كأس العالم بجملة بحث رائجة وهي”كأس العالم 2018″ بالإضافة لبعض العنوان المشابهة احتل بها المرتبة الأولى على تصنيفيي الأخبار والمواضيع.

بالذهاب للشخصيات حضيت الممثلة ميجان ماركل على أعلى نسبة بحث كونها أصبحت زوجة الأمير هاري ودوقة ساسيكس التي أشعلت علاقتهما الإعلام وشغف الجمهور على مدار عام 2018، فيما احتل النجم الأمريكي سيلفستر ستالوني المرتبة الأولى في صندوق البحث عن الممثلين عبر قوقل في وقت أثيرت فيها الإشاعات حول وفاته في بداية فبراير ليتبين ان صاحب 71 عاماُ ما زال على رأس عمله.

وعلى الجانب الرياضي احتل لاعب كرة السلة الكندي ترستيان طومسون الطليعة اتبعه في المركز الثاني لاعب كرة القدم التشيلي وجناج مانشستر يونايتد أليكسيس سانشيز تلتهم في المرتبة الثالثة المتزلجة الأمركية ليندسي فون.

وبالحديث عن الأفلام فقد احتل Black Panther وDeadpool 2 وVenom الثلاث مراتب الأولى في البحث على التوالي وقابلهم في حقل الفن والموسيقى المغنية والملحنة وكاتبة الأغاني الأمريكية ديمي لوفاتو على رأس قائمتها تبعتها مواطنتها مغنية الهوب هيب كاردي بي، فيما كان المغني الألماني دانيال كوبلبوك الذي فقد أثره أثناء رحلة بحرية في المحيط الأطلسي هو صاحب المرتبة الثالثة الأعلى بحثاً في السلك الموسيقي.

أما بالنسبة للعروضات المتلفزة كان المسلسل الصيني Story of Yanxi الأكثر بحثاً عبر المحرك ليعقبه مسلسل الخيال العلمي Altered Carbon المقتبس عن رواية الكاتب ريتشارد مورغان فيما حلت الدراما التايلاندية في المرتبة الثالثة بمسلسل الزوج والزوجة “บุพเพสันนิวาส”.

ولا تزال القائمة تحوي العديد من المواضيع والبرامج التي حضيت بنسبة بحث كبيرة فإذا كنت مهتم بمشاهدة نسب البحث وبعض التفاصيل الأخرى يمكنكم الإطلاع عليها من خلال الرابط الخاص بقوقل من هنا.

التدوينة أكثر مواضيع بحث عنها المستخدمين عالمياً في قوقل عام 2018 ظهرت أولاً على عالم التقنية.